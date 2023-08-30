Журналист Штир предрек капитуляцию Европы на Украине

Венгерский журналист и член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что европейские политики не понимают, что Соединенные Штаты используют их в ситуации на Украине, ослабляя конкурентоспособность Германии и других стран континента. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, <…>. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа», — сказал журналист.

Он отметил, что в конфликте вокруг Украины США уже добились своих целей по ослаблению России и других европейских государств, особенно Германии. Штир отметил, что речь идет о дестабилизации целого континента, «Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются», подытожил журналист.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ошибочные действия Европейского союза по ряду направлений, в том числе и по ситуации на Украине, привели к ослаблению объединения в области безопасности и экономики.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», — сказал Сийярто.

Ранее американский генерал заявил о многолетней подготовке США к войне с Россией в Европе.