Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Штир предрек капитуляцию Европы на Украине

Венгерский журналист Штир заявил, что Европа проиграет в прокси-войне на Украине

close
100%
Global Look Press

Венгерский журналист и член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что европейские политики не понимают, что Соединенные Штаты используют их в ситуации на Украине, ослабляя конкурентоспособность Германии и других стран континента. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, <…>. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа», — сказал журналист.

Он отметил, что в конфликте вокруг Украины США уже добились своих целей по ослаблению России и других европейских государств, особенно Германии. Штир отметил, что речь идет о дестабилизации целого континента, «Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются», подытожил журналист.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ошибочные действия Европейского союза по ряду направлений, в том числе и по ситуации на Украине, привели к ослаблению объединения в области безопасности и экономики.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», — сказал Сийярто.

Ранее американский генерал заявил о многолетней подготовке США к войне с Россией в Европе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях