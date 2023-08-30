Слова Подоляка об ударах по Крыму назвали манипуляцией

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. Эксперт назвал данное заявление обычной манипуляцией общественным мнением.

«Что значит, Запад разрешил. А до этого он что, запрещал, что ли? Ничего никто не запрещал. <...> В 2014 году все это было, поэтому крымчане и не захотели быть в составе Украины. А вспомним сожжение в той же Одессе. Запад уже давно на все дал карт-бланш нацистам, еще с самого начала, как только они пришли к власти», — сказал Перенджиев.

Он добавил, что Украина следует тем же методичкам, что использовала Германия во время Великой Отечественной войны.

Накануне Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину. Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

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