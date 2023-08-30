Трамп после ареста собрал почти $10 млн на предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал более $9,4 млн пожертвований на президентскую гонку. Об этом сообщает Fox News.

В течение августа политик собрал свыше $20 млн. После формального ареста Трампа продажи сувениров с его изображением, например, футболок, увеличились в несколько раз и принесли ему более $1,7 млн.

В предвыборном штабе уточнили, что полученные деньги предназначены для политической деятельности Трампа и не будут направлены на покрытие юридических расходов.

24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.