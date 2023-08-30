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Стали известны даты визита главы МИД Турции в Россию

Захарова: глава МИД Турции Фидан с 31 августа по 1 сентября посетит Россию

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан с 31 августа по 1 сентября посетит Россию в рамках подготовки контактов на высшем уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом», — отметила дипломат.

По ее словам в повестке дня встречи запланированы широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня. В частности, Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии и Закавказье. Кроме того, речь пойдет о реализации стратегических проектов в энергетической сфере. Также главы внешнеполитических ведомств двух стран проработают график двусторонних контактов на высшем уровне.

28 августа в МИД РФ уже анонсировали переговоры России и Турции. Тогда Захарова заявила, что переговоры Лаврова и Фидана пройдут в Москве в ближайшее время.

Ранее стала известна тема переговоров Путина и Эрдогана на встрече в Сочи.

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