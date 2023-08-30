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В США рассказали о шансах Зеленского пережить украинский конфликт

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский рискует не пережить конфликт на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить текущий конфликт с Россией. Такое заявление в эфире телепередачи U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Как отметил специалист, Зеленскому присуща патологическая зависимость от внимания со стороны стран Запада. Именно поэтому он не хочет покидать пост главы государства, хотя ситуация в стране продолжает ухудшаться.

«Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз», — пояснил Риттер.

По его словам, Зеленскому лучше не тянуть и уже сейчас уйти в отставку. В противном случае будет слишком поздно, указал экс-разведчик.

«Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы», — сказал специалист.

Риттер добавил, что у нынешнего президента Украины есть возможность «скрыться в одном из домов за несколько миллионов долларов США». При этом недвижимость куплена на деньги американских и украинских налогоплательщиков, подчеркнул эксперт.

Ранее в офисе Зеленского оценили возможность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта.

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