Байден рассказал о своем отношении к возрасту

Американский президент Джо Байден признался в собственной усталости от возраста. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу журналиста Франклина Фоера «Последний политик».

«Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия», — говорится в работе Фоера.

По словам автора издания, 46-й глава Белого дома неоднократно упоминал собственную усталость.

Книга американского журналиста еще не вышла.

Как заметил Фоер, публичный имидж Байдена показывает «физический упадок и притупление умственных способностей». Утверждается, что президенту Соединенных Штатов не помогают препараты и физические упражнения.

Еще в своей книге автор обратил внимание, что президент США не появляется на заседаниях до 10 утра.

Фоер не ссылается на источник, поделившийся высказываниями Байдена. 20 ноября Байдену исполнится 81 год.

До этого Байден перепутал Ирландию и Исландию.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.