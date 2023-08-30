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Премьер Японии съел рыбу и морепродукты из Фукусимы

Премьер-министр Японии Кисида позавтракал морепродуктами из Фукусимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида съел на завтрак продукты из Фукусимы. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что политик употребил в пищу морепродукты, а также свинину, рис и дыню, выращенные в регионе Фукусима, где в море сбросили зараженную, как утверждается, воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

До этого сообщалось, что в рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ.

12 июля Кисида пообещал руководству Южной Кореи прекратить сброс воды с «Фукусимы» при наличии проблем.

До этого в МИД Японии заявили, что при очищении воды с АЭС «Фукусима-1» используется технология ALPS (продвинутая система обработки жидкости), что гарантирует, что содержание радиоактивных частиц в ней будет соответствовать нормам безопасности.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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