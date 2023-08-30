Путин позвонил Лукашенко в день его рождения

Президент России Владимир Путин 30 августа поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

В ходе беседы главы двух государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

В этот же день Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко по случаю его дня рождения отметил, что два государства вместе смогут преодолеть любые трудности.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет. Он родился в 1954 году.

В середине августа Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявлял, что Путин не стал брать Киев в рамках спецоперации, потому что не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.