Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин позвонил Лукашенко в день его рождения

Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 августа поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

В ходе беседы главы двух государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

В этот же день Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко по случаю его дня рождения отметил, что два государства вместе смогут преодолеть любые трудности.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет. Он родился в 1954 году.

В середине августа Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявлял, что Путин не стал брать Киев в рамках спецоперации, потому что не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях