В МИД РФ заявили, что атаки Киева на российские территории не останутся безнаказанными

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность украинских властей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Налеты украинских беспилотников <…> еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что удары дроны наносят по мирным гражданским объектам, и эти атаки не останутся безнаказанными.

Захарова обратила внимание, что пролететь столь внушительное расстояние украинские БПЛА не смогут без данных западных спутников.

Утром 30 августа в эфире радио Sputnik Захарова сделала заявление, что попытки ВСУ атаковать территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов демонстрируют тупиковость, в которой оказались украинские власти.

23 августа в МИД РФ пообещали ответить на новые атаки Украины по объектам в Москве.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.