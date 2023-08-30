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В МИД РФ заявили, что атаки Киева на российские территории не останутся безнаказанными

Захарова: атака ВСУ на объекты РФ подтверждает террористическую сущность ВСУ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность украинских властей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Налеты украинских беспилотников <…> еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что удары дроны наносят по мирным гражданским объектам, и эти атаки не останутся безнаказанными.

Захарова обратила внимание, что пролететь столь внушительное расстояние украинские БПЛА не смогут без данных западных спутников.

Утром 30 августа в эфире радио Sputnik Захарова сделала заявление, что попытки ВСУ атаковать территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов демонстрируют тупиковость, в которой оказались украинские власти.

23 августа в МИД РФ пообещали ответить на новые атаки Украины по объектам в Москве.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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