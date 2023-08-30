В Совфеде заявили о «прочищении голов русофобов» на Западе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что успехи российской армии в зоне СВО «прочищают головы европейских и заокеанских русофобов». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Последние успехи российской армии в зоне СВО, провал наступления ВСУ и нарастание протестных настроений в своих странах прочищают головы европейских и заокеанских русофобов», — написал Джабаров.

Парламентарий отметил, что в недружественных странах растет понимание того, что «Россия готова к предельно жесткой реакции на действия, посягающие на ее суверенитет и безопасность».

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отсутствие результатов у Вооруженных сил Украины на поле боя при возрастающих дотациях стран НАТО «начинает накрывать Запад усталостью и раздражением».

Он также подчеркнул, что в Киеве должны понять, что курс на дальнейшую эскалацию ускорит «конец режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения».

Ранее внутри Евросоюза появились разногласия в вопросе помощи Украине.