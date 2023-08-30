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В Турции анонсировали, что Эрдоган передаст лидерам G20 условия Путина по Украине

Milliyet: Эрдоган передаст G20 условия Путина по конфликту на Украине

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) с намерениями российского коллеги Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.

Издание отмечает, что переговоры руководителей двух стран накануне саммита G20 «делают Турцию «звездой» встречи». В статье напомнили, что турецкий президент — единственный из западных лидеров, кто может встретиться с Путиным.

«Все будут выслушивать условия Путина и намерения Эрдогана остановить вооруженное столкновение», — пишет издание.

Политический аналитик газеты уточнил, что лидеры Турции и РФ также собираются обсудить и зерновую сделку. По его мнению, если Эрдогану удастся убедить Путина вернуться к вопросу о «зерновом коридоре», то он «совершит великое дело для всего мира». Такой шаг не только позволит укрепить дипломатию Турции в Африке, но и заручиться поддержкой стран континента в ООН.

Накануне стали известны дата и место проведения переговоров Путина и Эрдогана.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Эрдогана.

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