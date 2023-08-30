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В офисе Зеленского отвергли возможность проведения мирных переговоров

Подоляк заявил, что сейчас о мирных переговорах с Россией не может быть и речи

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время о мирных переговорах по урегулированию конфликта не может быть и речи. Такое заявление чиновник сделал в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera.

По словам собеседника издания, сначала Вооруженные силы РФ должны потерпеть значительные тактические поражения в зоне боевых действий. Только это сможет изменить отношение россиян к происходящему, сказал Подоляк.

«Отсюда следует, что сейчас ни о каких переговорах не может быть и речи», — подчеркнул чиновник.

Также он подтвердил, что Киев не намерен вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол переговоров. Как она отметила, решить конфликт военным путем не представляется возможным.

За два дня до этого Новак заявила, что в скором времени ситуация с урегулированием украинского кризиса может измениться. По ее мнению, значимый вклад в разрешение ситуации сможет внести папа Римский Франциск.

Ранее Подоляк раскритиковал понтифика за слова о великой России.

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