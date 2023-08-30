В офисе Зеленского раскритиковали слова папы Римского о России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал мнение, что папа Римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды» и поддержал «русский мир».

В пятницу, 25 августа, папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Понтифик назвал российскую молодежь наследниками великой России, «страны большой культуры и большой человечности» и призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него. Заявления понтифика вызвали критику со стороны властей Украины и Украинской греко-католической церкви.

По мнению Подоляка, речь папы является «разрушительной для современного гуманизма» и поощряет империализм.

В украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.