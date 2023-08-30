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В Службе внешней разведки сочли СВО ответом на агрессию НАТО против России

Директор СВР Нарышкин: СВО является ответом на агрессию НАТО против России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Специальная военная операция (СВО) на Украине — это ответ на агрессию Североатлантического альянса против России. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, которого цитирует ТАСС.

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — подчеркнул он.

В середине июля директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО. По его словам, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

25 августа в Службе внешней разведки заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По мнению Нарышкина, провал контрнаступления Украины стал очевидным. Он напомнил, что «киевские власти и их западные кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Операция на Украине
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