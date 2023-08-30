На Западе поддержали переговоры по зерновой сделке

Ряд стран ЕС выразили поддержку усилиям Турции и ООН в переговорах с Россией по возобновлению продовольственной инициативы, опасаясь роста цен. Об этом сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.

Он отметил, что продолжаются контакты со всеми сторонами для возобновления черноморской зерновой инициативы, в том числе и с западными партнерами. В Европе поддержали эти усилия.

«Ряд стран ЕС открыто выразили поддержку нашим с ООН усилиям по переговорам с российской стороной», — подчеркнул источник.

Он обратил внимание, что поступают сигналы от ряда западных государств с обеспокоенностью, что прекращение зерновой сделки спровоцирует рост цен на продовольствие.

Источник не называл страны ЕС, поддержавшие процесс переговоров, сославшись на то, что раскрывать детали переговорного процесса неправильно «в нынешний сложный момент».

28 августа стало известно о попытках Турции и ООН возобновить зерновую сделку.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.