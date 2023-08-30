Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию

На Западе бытует ложное представление, что Украина одерживает верх в конфликте, победить Россию невозможно. Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил американскому тележурналисту Такеру Карлсону, их беседа опубликованна в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно», — отметил Орбан.

Он напомнил, что без западной помощи у армии Украины нет никаких шансов. Премьер Венгрии полагает, что у ВСУ солдаты закончатся раньше, чем у России.

Орбан выразил опасение, что попытка любой западной страны отправить своих военных на Украину будет означать «прямую войну» Запада с Россией, то есть начнется третья мировая война.

«Так что сейчас очень опасный момент», — резюмировал венгерский лидер.

Накануне Орбан назвал того, кто мог бы завершить конфликт на Украине. По его мнению, это возможно, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Ранее Орбан заподозрил ЕС в трате средств для Венгрии на Украину.