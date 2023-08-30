Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп может отказаться от явки в суд, где ему будут предъявлены обвинения

CBS: Трамп может не явиться в суд Джорджии для предъявления обвинений

close
100%
Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут формально предъявлены обвинения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

По информации канала, экс-президент США рассматривает возможность отказаться от личной явки в суд для предъявления ему обвинений во вмешательстве в выборы в 2020 году. По ним Трампу может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Как поясняется CBS, правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым присутствовать на предъявлении обвинений в виртуальном формате или не приходить вовсе. В этом случае он может заявить о непризнании себя виновным через адвоката в письменной форме.

Отмечается, что, если Трамп примет решение не приходить в суд 6 сентября, это станет единственным подобным случаем из всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него в 2023 году.

До этого Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против себя «мошенническими».

28 августа суд в Вашингтоне отказал защите Трампа в задержке процесса до 2026 года. Также стало известно, что явка экс-президента США в суд в штате Джорджия для формального предъявления обвинений назначена на 6 сентября.

25 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что подаст апелляцию по делу о беспорядках у Капитолия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях