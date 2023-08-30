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Назван «троянский конь» от России в Европе

CNN: в случае вступления в Евросоюз Сербия станет «троянским конем» для Европы

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

По словам эксперта по Балканам Майды Руге из Европейского совета по международным отношениям, Сербия может стать «троянским конем» России, если она будет принята в Евросоюз. Это заявление было сделано в эфире телеканала CNN.

Руге отметила, что сербские власти отказались присоединяться к западным санкциям против России, объясняя это защитой своих интересов в регионе. В то же время, по словам эксперта, Евросоюз пытался оторвать Белград от Москвы, предлагая надежду на скорое вступление в ЕС.

Согласно мнению Руге, Сербия стремится сохранять баланс между Россией и Западом. Она предупредила, что принятие Сербии в ЕС с текущим правительством может привести к появлению еще одного «российского троянского коня» в составе ЕС, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее президент Сербии Александар Вучич отреагировал на критику западных СМИ в связи с его позицией по антироссийским санкциям, подчеркнув, что для него важнее восстановление дорог и развитие муниципалитетов, чем мнение СМИ.

Также Вучич отверг сообщения, что он был вызван на отчет к послу России.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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