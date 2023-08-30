Премьер Венгрии заявил о давно упущенном шансе НАТО сделать Украину членом альянса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО упустила исторический шанс сделать Украину членом альянса. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно опубликовано на странице последнего в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению главы венгерского правительства, североатлантическая интеграция Украины была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но «большие» страны Запада тогда не смогли договориться. Он указал, что Российская Федерация «не была достаточно сильна», чтобы помешать этому.

«Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили», — сказал политик.

Он отметил, что двумя-тремя годами позже Россия стала «сильнее, сильнее и сильнее», а в настоящее время РФ является еще более сильной страной.

«Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто», — продолжил Орбан.

Он также заявил, что Североатлантический альянс не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, так как это бы означало «немедленную войну». Премьер добавил, что необходимо искать договоренности с Москвой о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.

До этого глава офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украину могут принять в НАТО, если та откажется от части своих территорий в пользу России и таким образом завершит военный конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.