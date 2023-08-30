Согласно статье, написанной бывшим советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, если наступление Киева не принесет значительных результатов, президент России Владимир Путин может предложить мир, на который Запад будет склонен согласиться. Болтон высказал мнение, что Путин может без предупреждения предложить прекращение огня на существующих линиях фронта в течение следующих двух месяцев и начать переговоры. Он также отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне могут испытывать искушение согласиться на такое предложение.

Болтон также отметил, что несмотря на риторику западных стран, многие европейские политики могут захотеть оставить конфликт в прошлом, особенно учитывая снижение уровня военной и финансовой поддержки Украины. Он также указал на возможные политические амбиции президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласно Болтону, президент США Джо Байден также может воспользоваться этой ситуацией, чтобы найти выход из сложившегося тупика. Он предположил, что смелый дипломатический маневр со стороны Путина может стать предлогом, который нужен Байдену.

Болтон также отметил, что коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение. Он заключил, что настало время для более эффективной стратегии и более последовательной помощи в достижении целей Украины.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.