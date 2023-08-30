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В британском парламенте посчитали Китай угрозой для Лондона и его интересов

Британский парламент заявил об угрозе Лондону со стороны Китая

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Thomas Peter/Reuters

Комитет британской палаты общин по иностранным делам в своем докладе назвал Китай угрозой для Великобритании и интересов Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.

Деятельность Коммунистической партии Китая (КПК) в докладе признана враждебной Британии и ее интересам. Политика КПК по отношению к Лондону названа повышенно агрессивной.

В документе британскому правительству предлагается принимать меры по развитию дипломатии сдерживания, укреплять вместе с союзниками политику, ориентированную на оборону, в том числе направленную на защиту Тайваня.

Парламентарии призвали кабинет министров определить «значимые действия и красные линии», которые позволят защитить «права народа Тайваня на самоопределение».

В докладе говорится о необходимости сохранения приоритетности отношений Лондона со странами Индо-Тихоокеанского региона, а также расширения торговых и инвестиционных связей в этом регионе.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила, что Вашингтон не намерен подавлять экономическое развитие Пекина.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.

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