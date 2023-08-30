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Премьер Венгрии назвал того, кто мог бы завершить конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Трамп мог бы завершить конфликт на Украине

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Andrew Harnik/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что завершение конфликта на Украине возможно, если Дональд Трамп вернется на пост президента США. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, оно опубликовано на странице последнего в социальной сети X (бывший Twitter).

У главы венгерского правительства спросили, что он сделал бы на месте действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в качестве следующего шага в украинском.

«Мир, немедленно», — сказал в ответ Орбан.

Он также отметил, что возвращение Трампа на пост президента США «совершенно точно было бы выходом». По мнению венгерского политика, экс-главу Белого дома «можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия».

Он обратил внимание, что Трамп поддерживал контакты с Китаем, Россией и Северной Кореей, добился прогресса в признании Израиля арабскими странами и не начал ни одного вооруженного конфликта. Орбан назвал Трампа человеком, который, по его словам, «может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете».

До этого Трамп, который ранее заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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