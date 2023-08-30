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В конгрессе США возмутились предложением Зеленского оплатить выборы на Украине

Конгрессвумен Боберт подвергла критике Зеленского за призыв дать денег на выборы

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике призыв украинского президента Владимира Зеленского выделить деньги на проведение выборов на Украине. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Политик указала, что Зеленский предлагает провести выборы на Украине, если Соединенные Штаты их профинансируют.

«Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — заявила Боберт.

27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Испанская газета El Pais писала, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга президента в преддверии возможных переговоров.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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