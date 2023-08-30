Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике призыв украинского президента Владимира Зеленского выделить деньги на проведение выборов на Украине. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Политик указала, что Зеленский предлагает провести выборы на Украине, если Соединенные Штаты их профинансируют.

«Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — заявила Боберт.

27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Испанская газета El Pais писала, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга президента в преддверии возможных переговоров.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.