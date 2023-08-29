Трамп выразил уверенность, что не окажется в тюрьме

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Гленну Беку, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него «мошенническими». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что это случится. Каждое дело — мошенническое», — сказал Трамп.

По мнению экс-президента США, его преследуют «плохие, больные люди». Он также добавил, что теперь у него больше поклонников, чем когда-либо.

До этого суд в Вашингтоне отказал защите Трампа в задержке процесса до 2026 года. 28 августа стало известно, что явка Трампа в суд в штате Джорджия для формального предъявления обвинений назначена на 6 сентября.

25 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что подаст апелляцию по делу о беспорядках у Капитолия.