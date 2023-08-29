В Пентагоне рассчитали, на сколько месяцев хватит средств для помощи Киеву

Средств для оказания оборонной помощи Украине будет достаточно до конца сентября текущего года, заявила заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года», — утверждает представитель Пентагона.

Она пояснила, что в дальнейшем конгресс Соединенных Штатов направит новый запрос на дополнительный пакет помощи.

«Мы надеемся, что он будет одобрен», — сказала Сингх на брифинге.

Она не смогла сообщить, сколько конкретно финансовых средств осталось у Пентагона для оказания поддержки Киеву, но пообещала уточнить данную информацию.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. В новый пакет входят: ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США отправят ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Ранее в США раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.