Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассчитали, на сколько месяцев хватит средств для помощи Киеву

Пентагон: средств для поддержки Украины хватит до конца сентября

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Средств для оказания оборонной помощи Украине будет достаточно до конца сентября текущего года, заявила заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года», — утверждает представитель Пентагона.

Она пояснила, что в дальнейшем конгресс Соединенных Штатов направит новый запрос на дополнительный пакет помощи.

«Мы надеемся, что он будет одобрен», — сказала Сингх на брифинге.

Она не смогла сообщить, сколько конкретно финансовых средств осталось у Пентагона для оказания поддержки Киеву, но пообещала уточнить данную информацию.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. В новый пакет входят: ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США отправят ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Ранее в США раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях