В Совфеде обвинили Киев в безосновательной критике папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский опять входит в штопор, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на осуждение папы Римского Франциска на Украине за слова о величии России, сказанные им в видеообращении на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге.

«Он [Зеленский] отважился безосновательно наскочить на Папу Римского за в целом позитивные оценки российской истории. И это на фоне погрома, который продолжается в отношении православной веры на самой Украине. Прозвучало и намерение приравнять разросшуюся в стране коррупцию к государственной измене. Только вдумайтесь! Многие эмоциональные эксперты поспешили отметить: «Все, конец Украине!» — написал Карасин.

Он добавил, что помимо критики в адрес папы Римского, Зеленский пообещал организовать выборы на Украине в 2024 году, если Киев получит от западных партнеров $5 млрд. Карасин подчеркнул, что это условие стало неожиданным.

«Это, дескать, возможно, но давайте 5 млрд долларов. Тогда запреты снимем и проведем. Просто оторопь берет!» — заключил сенатор.

Ранее слова папы Римского о матушке-России обидели Киев.