Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде обвинили Киев в безосновательной критике папы Римского

Сенатор Карасин заявил, что Зеленский безосновательно наскочил на папу Римского

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский опять входит в штопор, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на осуждение папы Римского Франциска на Украине за слова о величии России, сказанные им в видеообращении на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге.

«Он [Зеленский] отважился безосновательно наскочить на Папу Римского за в целом позитивные оценки российской истории. И это на фоне погрома, который продолжается в отношении православной веры на самой Украине. Прозвучало и намерение приравнять разросшуюся в стране коррупцию к государственной измене. Только вдумайтесь! Многие эмоциональные эксперты поспешили отметить: «Все, конец Украине!» — написал Карасин.

Он добавил, что помимо критики в адрес папы Римского, Зеленский пообещал организовать выборы на Украине в 2024 году, если Киев получит от западных партнеров $5 млрд. Карасин подчеркнул, что это условие стало неожиданным.

«Это, дескать, возможно, но давайте 5 млрд долларов. Тогда запреты снимем и проведем. Просто оторопь берет!» — заключил сенатор.

Ранее слова папы Римского о матушке-России обидели Киев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях