В Душанбе открылось посольство Палестины

Церемония официального открытия посольства Палестины состоялась в столице Таджикистана Душанбе. Об этом сообщили на сайте МИД республики.

«29 августа 2023 года состоялась официальная церемония открытия посольства Государства Палестина в Душанбе», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что в церемонии приняли участие министры иностранных дел Таджикистана и Палестины и зарубежные дипломаты, аккредитованные в Таджикистане.

По словам главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, открытие посольства будет способствовать новым связям между двумя дружественными странами. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики выразил надежду на эффективную деятельность диппредставительства в Душанбе.

В ведомстве напомнили, что дипотношения с Палестиной Таджикистан установил в 1992 году.

Год назад в Душанбе широко отмечали 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном.

Ранее в Варшаве прошла демонстрация за «Свободную Палестину».