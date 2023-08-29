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Экс-советник Кучмы Соскин заявил о необходимости на Украине выборов президента

Экс-советник Кучмы Соскин назвал выборы на Украине единственным спасением Киева

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители высшего руководства виновны в проблемах украинского народа, поэтому президентские выборы в 2024 году жизненно важны для страны.

«Как Зеленский вообще спит? Они должны в крови захлебываться: он, Ермак, Залужный (глава офиса президента и главнокомандующий ВСУ. – «Газета.Ru»)», – сказал он.

Соскин уверен, что решить все проблемы помогли бы президентские выборы. Он посоветовал отменить военное положение и вступить в переговоры о временном прекращении огня с Россией. По его мнению, в этом случае нынешнее руководство страны отстранят от власти, но Украина тогда «начнет жить».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году выборов президента Украины точно не будет.

Позже депутат Рады Гончаренко высказал мнение, что выборы на Украине невыгодны Зеленскому.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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