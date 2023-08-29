Зеленский уволил одного из начальников СБУ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Уволить Борзилова Евгения Викторовича с поста начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области», — говорится в приказе.

Отмечается, что Борзилов являлся главой Закарпатского отделения СБУ с июля 2022 года. До этого он занимал аналогичную должность в Полтавской области.

До этого Зеленский уволил всех областных военкомов Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов рекомендовал Зеленскому решить вопрос с пребыванием областных военкомов в должности, прекратив практику их ротаций.

Журналистка Мэри Джевски для британского издания The Spectator писала, что Зеленский может потерять свою политическую карьеру из-за решения уволить всех начальников военкоматов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.