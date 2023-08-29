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В Совфеде сомневаются в переизбрании Байдена в 2024 году

Сенатор Пушков считает, что Байдену отказывает в переизбрании собственная партия

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Kevin Lamarque/Reuters

Демократическая партия не желает переизбрания президента США Джо Байдена, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что политика считают слишком старым для участия в выборах 2024 года.

«Нынешнему президенту отказывает в перспективах его собственная избирательная база. Это означает, что с Байденом как кандидатом в президенты на новый срок у демократов нет шансов на победу над республиканцами», — написал Пушков.

Речь идет об опросе AP-NORC, проведенном в конце августа. По исследованию, почти 80% американцев против участия Байдена в выборах. Что касается демократов, то слишком старым президента США назвали 69%. При этом у республиканцев этот показатель составил 89% респондентов.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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