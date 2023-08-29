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Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года

Глава МИД Кулеба: Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

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David Mdzinarishvili/Reuters

Украина планирует открыть переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2023 года и обговорила этот вопрос с Францией. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Катрин Колонна в Париже, передает РИА Новости.

«Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство», — сказал украинский министр.

По его словам, Украина уже провела некоторые реформы, которые требовались для вступления в ЕС. Объединение, как добавил Кулеба, также предприняло ряд шагов.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на следующем саммите глав государств и правительств европейских стран.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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