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В ООН заявили, что мир как никогда приблизился к ядерной катастрофе

Глава сессии Генассамблеи ООН: мир как никогда приблизился к ядерной катастрофе

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Global Look Press/Keystone Press Agency

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, выступая на заседании всемирной организации, посвященного Международному дню против ядерных испытаний, заявил, что мир как никогда в этом столетии находится близко к глобальной катастрофе, и любое применение ядерных вооружений может привести к выходу ситуации из-под контроля, передает ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году военные расходы в мире достигли рекордных $2,2 трлн. По словам главы сессии Генассамблеи ООН, есть много свидетельств, что запасы ядерных вооружений и потенциалы растут, несмотря на Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии», — отметил он.

До этого министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Вашингтон подталкивает мир к ядерной катастрофе, передавая Киеву истребители F-16.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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