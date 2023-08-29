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В США сравнили Трампа с маньяком с топором

Бывший вице-губернатор Джорджии Дункан назвал Трампа «фальшивым республиканцем»

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Sam Wolfe/Reuters

Республиканская партия должна отказать бывшему президенту США Дональду Трампу в выдвижении в качестве кандидата от партии на выборах главы государства 2024 года, считает бывший вице-губернатор Джорджии Джефф Дункан, передает The Hill. По его словам, экс-лидер страны на самом деле является «фальшивым республиканцем».

«Приборная панель загорается огнями, прибамбасами и свистками, сообщающими нам все предупреждающие вещи, которые нам нужно знать <…> чтобы не выбирать его [Трампа] в качестве нашего кандидата, включая тот факт, что по своим моральным качествам он больше похож на маньяка с топором, чем на президента», — отметил Дункан в интервью телепрограмме The Source.

Он добавил, что предупреждающими сигналами выступают уголовные дела в отношении Трампа. Дункан подчеркнул, что политику предъявлены обвинения суммарно по 91 пункту как федеральным правительством, так и в штатах Нью-Йорк и Джорджия.

«Нам [Республиканской партии] нужно что-то сделать прямо здесь и сейчас. Это либо наша точка опоры, либо наш последний вздох как республиканцев», — заключил бывший вице-губернатор Джорджии.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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