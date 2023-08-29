Во Франции сочли преждевременным говорить о месте саммита по «формуле мира» Киева

Говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева преждевременно. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передал ТАСС.

«Пока еще преждевременно говорить об этом», — ответила она на вопрос, собирается ли Франция принимать саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

По словам главы МИД, над этим вопросом сейчас ведется работа, дополняется список стран, которые обсуждают с Киевом параметры устойчивого мира.

Одновременно речь ведется и о гарантиях безопасности Украины со стороны Франции. Колонна отметила, что разные двусторонние договоренности «достигаются с учетом прогресса на саммите НАТО в Вильнюсе».

Министр напомнила, что на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме ее члены выразили готовность прийти к соглашению с Украиной относительно принципов обеспечения безопасности.

В мае во Франции заявили, что могут сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков.

Ранее в МИД Франции рассказали, когда будет согласован новый пакет санкций против России.