Стало известно о новой зарубежной поездке Путина

Президент России Владимир Путин согласился осуществить первый международный визит с момента выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на его арест. Как пишет Bloomberg, Путин планирует посетить Китай в этом году.

По данным агентства, Кремль готовит визит Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре текущего года, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, поскольку данная тема является деликатной. Путин принял приглашение председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.

Отмечается, что Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте текущего года. В частности, он пропустил саммит БРИКС в ЮАР, так как Претория ратифицировала Римский статут МУС, утверждается в публикации.

Агентство подчеркивает, что подтверждения от официальных лиц РФ или КНР о визите Путина в Китай пока нет.

23 августа председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.