Президент Бразилии хочет обсудить с Байденом изменения в Совбезе ООН

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил во время еженедельного интервью «Разговор с президентом», что собирается обсудить с американским президентом Джо Байденом вопрос реформирования Совбеза ООН. Трансляция велась на YouTube-канале бразильского лидера.

«Этот вопрос о (необходимости реформирования. — «Газета.Ru») СБ ООН в том числе буду обсуждать с Байденом в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк», — сказал Лула да Силва.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати. По словам главы государства, Российская Федерация с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных африканских стран, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.