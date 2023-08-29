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Президент Бразилии хочет обсудить с Байденом изменения в Совбезе ООН

Президент Бразилии заявил о намерении обсудить с Байденом изменения в СБ ООН

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Eraldo Peres/AP

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил во время еженедельного интервью «Разговор с президентом», что собирается обсудить с американским президентом Джо Байденом вопрос реформирования Совбеза ООН. Трансляция велась на YouTube-канале бразильского лидера.

«Этот вопрос о (необходимости реформирования. — «Газета.Ru») СБ ООН в том числе буду обсуждать с Байденом в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк», — сказал Лула да Силва.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати. По словам главы государства, Российская Федерация с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных африканских стран, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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