Британия продлила антидемпинговые меры на сталь из России

Великобритания продлила действие антидемпинговых мер на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из ряда стран, включая Россию, до 2027 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на британское Управление по защитным мерам в торговле (Trade Remedies Authority, TRA).

В документе, опубликованном ведомством на сайте британского правительства, говорится, что правительство приняло 29 августа окончательную рекомендацию TRA сохранить антидемпинговые и компенсационные меры на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали.

«Сохранение этих мер по меньшей мере до 2027 года поможет защитить британскую сталелитейную промышленность от недобросовестной конкуренции», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что действие антидемпинговых мер на импорт стали из Китая будет сохранено в нынешнем объеме до 7 апреля 2027 года, из России, Бразилии и Ирана – до 7 октября 2027 года.

Управление отметило, что в Британии действует запрет на экспорт всей импортируемой из России продукции, включая данный вид стали. Также ведомство порекомендовало отменить подобные меры для импорта украинской стали на фоне конфликта.

11 августа власти США приняли решение о разрыве соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок плит из углеродистой стали российского производства в Соединенные Штаты.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».