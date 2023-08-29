Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — отметила Захарова.

До этого Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорил, что делегацию страны на саммите G20 в Нью-Дели возглавит Лавров.

В офисе премьера Индии отметили, что Моди выразил понимание в связи с таким решением российского лидера и поблагодарил Путина за поддержку инициатив Индии в рамках председательства в «Большой двадцатке».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что участие России в саммите G20 в Индии прорабатывается.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».