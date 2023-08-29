В Республике Сербской нашли альтернативу ЕС

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина должна рассмотреть возможность присоединения к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В своем аккаунте в X (бывший Twitter) он отметил, что присоединиться к группе получиться раньше, чем к Евросоюзу.

«У Европейского союза есть альтернатива. Учитывая, что из Брюсселя получаются всегда новые и неясные требования для вступления в Евросоюз, я считаю, что должен подать заявку на членство в БРИКС. Я считаю, что она была бы принята раньше, чем в ЕС. В ближайшие дни представители учреждений из Республики Сербской направят в органы БиГ (Боснии и Герцеговины) предложение рассмотреть такую инициативу», — написал Додик.

Новое расширение БРИКС согласовали на 15-м саммите группы, который прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В следующем году в состав организации должны войти Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно.

Ранее Республика Сербская предъявила обвинения США и Хорватии.