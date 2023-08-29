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Российский дипломат заявил, что зерновая сделка будет обсуждаться только на условиях Путина

ТАСС: вопрос зерновой сделки может обсуждаться только на озвученных РФ условиях

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РИА Новости

Дальнейшую судьбу продовольственной договоренности можно обсуждать лишь на условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российский дипломатический источник.

«Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ», — сказал источник.

Путин пояснил ранее, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.

29 августа Турция объяснила контакты с Украиной по зерновой сделке. По словам турецкого политолога Торгула Исмаила, в отличие от европейских стран, Анкара не предлагает Киеву отдельные альтернативные варианты. Власти республики пытаются решить вопрос с участием России, Турции и Украины, обеспечив безопасность перевозок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан запланировали провести переговоры 31 августа в Москве.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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