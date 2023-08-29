Стала известна дата встречи глав МИД России и Турции в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проведут переговоры 31 августа в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

«Переговоры пройдут в Москве 31 августа», — сказал собеседник агентства.

28 августа переговоры министров анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что встреча состоится в Москве «в ближайшее время».

26 августа диписточник в Анкаре заявил, что Фидан посетит Москву в начале сентября, чтобы обсудить зерновую сделку, переговоры России и Украины, а также проект газового хаба РФ и Турции. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что визит турецкого министра в Россию запланирован.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.