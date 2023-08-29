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В Грузии обвинили власти в попытке помешать вступлению страны в ЕС

Депутат Манджгаладзе: при другой власти Грузия уже вела бы переговоры с ЕС

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Zurab Tsertsvadze/AP

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» виновата в том, что страна до сих пор не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, власти страны якобы специально пытаются помешать евроинтеграции государства.

«У нее [«Грузинской мечты»] ничего не получится, потому что этой страной владеют 90% граждан Грузии, которые хотят в Европу. Если встанет вопрос — «Грузинская мечта» или Европа, то грузинский народ выберет Европу и статус. Правительство будет отправлено на политическую помойку», — отметил Манджагаладзе.

Он добавил, что если бы у власти в Грузии была нынешняя оппозиция, то страна бы уже имела статус кандидата в ЕС и начала переговоры об ускоренном вступлении в объединение.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. На этом фоне страна не получил статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдавией. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.

Ранее в Европарламенте призвали Грузию «играть по их правилам» для получения статуса кандидата в ЕС.

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