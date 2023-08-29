Политолог рассказал о главной сложности выдачи США гарантий безопасности Украине

Соединенные Штаты не могут дать Украине четкие гарантии безопасности в связи с тем, что это невозможно без переговоров с Россией. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру».

Он пояснил, что власти США намерены дать Киеву гарантии безопасности без согласования с Российской Федерацией — главного участника специальной военной операции.

«Какие гарантии безопасности можно дать Украине без Москвы?» — сказал Блохин.

Политолог считает, что если американская администрация заинтересована в гарантиях безопасности для Украины, то ей необходимо сесть за стол переговоров с Россией и вместе их разработать.

По оценкам эксперта, любые гарантии безопасности без координации с Москвой грозят привести к росту эскалации конфликта.

«Если же они хотят дать гарантии безопасности без Москвы, <...> то это прямое вовлечение НАТО в конфликт и <...> начало третьей мировой войны», — заключил Блохин.

До этого вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков высказал мнение, что гарантией безопасности Крыма станет смена власти на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.