В Венгрии заявили об ослаблении ЕС из-за ошибок в отношении Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ошибочные действия Европейского союза (ЕС) по ряду направлений, в том числе и по ситуации на Украине, привели к ослаблению объединения в области безопасности и экономики. Об этом он сообщил на Стратегическом форуме в словенском городе Блед, его слова приводит ТАССТАСС.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», — заявил Сийярто на мероприятии.

Он также отметил, что из-за допущенных ошибок «ЕС в последние годы значительно ослаб».

С его точки зрения, безопасность Евросоюза подорвана из-за ситуации на Украине, которую ЕС предпочел не решать с помощью переговоров, заняв «воинственную позицию». В экономической сфере Сийярто отметил падение ВВП и необходимость наращивания отношений с Китаем. Энергетическая безопасность Европейского союза ослабла из-за «политических и идеологических догматов», на основе которых принимаются решения в этой сфере, считает дипломат.

Сийярто отметил, что укрепить ЕС возможно путем расширения за счет стран Западных Балкан.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что внутри Евросоюза не хотят признавать свои ошибки по санкциям. По словам дипломата, это обусловлено тем, что признание неизбежно приведет к замене политиков, продвигающих ограничительные меры.

Ранее власти Венгрии оценили интерес политиков к кризису на Украине.