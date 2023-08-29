Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве может появиться новый посол Чехии

Seznam Zprávy: Прага планирует отправить в Москву нового посла

close
100%
Depositphotos

Власти Чехии планируют направить в Россию нового посла. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.

По данным издания, сейчас дипломатическое представительство Чехии в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом посол Витезслав Пивонька находится в Праге с 2022 года.

«Мы хотим иметь представительство в России, которое наилучшим образом отвечает чешским интересам, то есть, аналогичное тому, какое имеют наши союзники, с которыми мы координируем этот процесс», — сказал премьер Петр Фиала.

Отмечается, что правительство Чехии намерено «открыть новую главу в отношениях с Россией», направив в Москву нового полноценного посла.

До этого посол Молдавии на Украине Валерий Киверь заявлял, что максимум, который его страна может предложить Киеву – сохранять внутриполитическую стабильность.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях