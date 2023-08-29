В Турции объяснили контакты с Киевом по зерновой сделке

Анкара не предлагает Киеву альтернативы черноморской инициативы без участия Москвы. Об этом в эфире НСН заявил турецкий политолог Торгул Исмаил. По его словам, турецкая сторона изучила мнение Украины по зерновой сделке, чтобы предложить России устраивающий вариант и поставить точку в вопросе ее продления.

«У Турции с Украиной проблем нет. В отличие от европейских стран, Анкара не предлагает Украине отдельные альтернативные варианты, а пытается решить вопрос с участием России, Турции и Украины, чтобы перевозки были более надежными и безопасными. Россия не согласится с вывозом украинского зерна в одностороннем порядке себе в ущерб», — подчеркнул политолог.

По его мнению, убеждая российскую сторону возобновить сделку, Турция будет давить на гуманитарный аспект и сулить выгоды Москве.

29 августа турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи.

Ранее политолог Евгений Сатановский в беседе с «Общественной службой новостей» призвал держать в секрете планы Путина и Эрдогана, чтобы не навредить РФ.