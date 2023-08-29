Посол Молдавии рассказал, чем страна помогает Украине

Посол Молдавии на Украине Валерий Киверь заявил, что максимум, который его страна может предложить Киеву – сохранять внутриполитическую стабильность. В интервью радиостанции «Голос Бессарабии» он также отметил солидарность Кишинева с Украиной.

«Могу вам сказать, что для Украины очень важна солидарность Молдовы. <…> Максимум, что мы можем предложить Украине, — это сохранять стабильность в стране. Тогда Украина будет спокойна за западную границу», — сказал Киверь.

Дипломат подчеркнул, что власти Молдавии не допустили дестабилизации ситуации в регионе и ухудшения отношений с соседями, что «впоследствии могло создать условия для открытых боев на нашей территории, либо в Приднестровье, либо на границе».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти Молдавии об угрозах, которые могут возникнуть в случае усиления поддержки Украины со стороны Кишинева. По ее словам, действия молдавской стороны ударят по стабильности и безопасности в регионе.

Ранее президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.