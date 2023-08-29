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Вучич отверг сообщения, что он был вызван на отчет к послу России

Вучич отверг сообщения, что он был вызван на отчет к послу России Боцан-Харченко

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что находится в дружеских отношениях с российским послом Александром Боцан-Харченко, и отверг заявления критиков о том, что он явился к нему якобы на отчет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко много лет, и у нас исключительно корректные отношения», — сказал Вучич.

Он отметил, что может назвать российского посла своим другом.

Также он рассказал, что Боцан-Харченко был его гостем во время визита, а не сам Вучич ходил к послу.

Президент Сербии добавил, что в продвижении таких тезисов заинтересованы силы, желающие ввести санкции против России.

Встреча Вучича и Боцан-Харченко состоялась 28 августа. Отмечалось, что стороны обсудили региональные и глобальные проблемы, сербский лидер также подтвердил намерение развивать гармоничные отношения с Россией.

До этого Александр Вучич опроверг утверждения критиков, что его отношение к Российской Федерации изменилось.

Ранее власти Сербии назвали Запад беспомощным перед РФ на Украине.

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