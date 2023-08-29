В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут президентские выборы

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью телеканалу «1+1» заявил, что в этом году выборов президента Украины точно не будет.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <...>. В этом году [выборов] точно не будет», — поделился Подоляк.

До этого Зеленский отмечал, что военное положение в стране исключает проведение президентских выборов.

Испанская газета El Pais писала, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга президента в преддверии возможных переговоров.

Зеленский также говорил, что проведение выборов в стране возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.