Посольство Ватикана в Киеве прокомментировало слова папы Римского о России

Папа Римский Франциск — стойкий противник и критик любой формы империализма или колониализма. Так прокомментировали в апостольской нунциатуре (посольство Ватикана) в Киеве слова понтифика, обращенные к молодым российским католикам на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В нунциатуре отметили, что согласно некоторым трактовкам, «Франциск призвал молодых российских католиков брать пример с некоторых российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями».

«Папское представительство решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи», — отметили там.

Также там подчеркнули, что папа является стойким противником и критиком любой формы империализма и колониализма.

Ранее стало известно, что украинские власти, включая представителей министерства иностранных дел, осудили речь папы Римского Франциска за слова о величии России. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в резких словах назвал ее «империалистической пропагандой».

В своей речи, обращенной к российской католической молодежи, папа Римский призвал не забывать их, что они являются наследниками «великой России, святых и царей».

Ранее папа Римский принял на аудиенции в Ватикане главу Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.